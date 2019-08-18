Після скасування автономії у індійському Кашмірі затримали кілька тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня, УНН. В індійському Кашмірі влада затримала щонайменше чотири тисячі осіб через побоювання щодо можливих масових протестів серед населення після скасування автономії. Про це пише The Daily Star, передає УНН.
Люди були поміщені під варту відповідно до суперечливого закону про громадську безпеку, який дозволяє заарештовувати на термін до двох років без висунення звинувачень або суду.
“Більшість з них були вивезені з Кашміру, бо в тюрмах тут не вистачає місць”, — сказало джерело.
Нагадаємо, 16 серпня, Рада Безпеки ООН провела закрите засідання через ескалацію конфлікту між Індією і Пакистаном у зв’язку з ситуацією навколо регіонів Джамму і Кашмір.