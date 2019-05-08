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После президентских выборов в ПЦУ не перешел ни один приход

После президентских выборов в ПЦУ не перешел ни один приход

Киев  •  УНН

 • 13962 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. После президентских выборов в Украине к Православной церкве Украины не перешел ни один приходской храм УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.

Так, по состоянию на сегодняшний день в ПЦУ перешло 518 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся 17 апреля - перешла Свято-Успенская церковь с. Метановка Винницкой области.

Всего, по данным Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры, в Украине по состоянию на 1 января 2019 насчитывалось 12122 действующих приходских храмах УПЦ МП.

Таким образом, на сегодняшний день к Православной церкви Украины перешло менее 5% приходов УПЦ МП.
Напомним, закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ вступил в силу 31 января.

Религиозная община или организация имеет возможность свободно реализовывать право на изменение юрисдикции.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.

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