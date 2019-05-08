Після президентських виборів до ПЦУ не перейшла жодна парафія

Так, станом на сьогодні до ПЦУ перейшло 518 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останній раз, за даними карти, перехід парафії до ПЦУ відбувся 17 квітня – перейшла Свято-Успенська церква с. Метанівка Вінницької області.

Загалом, за даними Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури, в Україні станом на 1 січня 2019 року налічувалося 12122 діючих парафіяльних храми УПЦ МП.

Таким чином, станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло менше 5% парафій УПЦ МП.

Нагадаємо, закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня.

Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.

Додамо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.