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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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После пожара на лодке в Красном море трое туристов пропали без вести

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Трое британских туристов пропали без вести, а 12 были спасены после того, как в воскресенье у египетского побережья Красного моря загорелась моторная лодка, сообщили египетские чиновники и источники безопасности, пишет Reuters, передает УНН.

После пожара на лодке в Красном море трое туристов пропали без вести

Детали 

Согласно заявлению офиса губернатора штата, спасенных доставили в безопасное место на соседнем дайвинг-курорте Марса-Шагра, примерно в 21 км к северу от города Марса-Алам. Кроме туристов, также был спасен египетский экипаж из 12 человек. 

Пожар вызвал короткое замыкание электричества на лодке. Hurricane отправился в плавание  6 июня.

На изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно, как белая моторная яхта горит в море, а густой дым поднимается в небо.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что связалось с местными властями по поводу инцидента и поддержки причастных граждан.

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