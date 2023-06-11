После пожара на лодке в Красном море трое туристов пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Трое британских туристов пропали без вести, а 12 были спасены после того, как в воскресенье у египетского побережья Красного моря загорелась моторная лодка, сообщили египетские чиновники и источники безопасности, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Согласно заявлению офиса губернатора штата, спасенных доставили в безопасное место на соседнем дайвинг-курорте Марса-Шагра, примерно в 21 км к северу от города Марса-Алам. Кроме туристов, также был спасен египетский экипаж из 12 человек.
Пожар вызвал короткое замыкание электричества на лодке. Hurricane отправился в плавание 6 июня.
На изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно, как белая моторная яхта горит в море, а густой дым поднимается в небо.
Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что связалось с местными властями по поводу инцидента и поддержки причастных граждан.