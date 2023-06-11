Після пожежі на човні в Червоному морі троє туристів зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Троє британських туристів зникли безвісти, а 12 були врятовані після того, як у неділю біля єгипетського узбережжя Червоного моря загорівся моторний човен, повідомили єгипетські чиновники та джерела безпеки, пише Reuters, передає УНН.
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Згідно з заявою офісу губернатора штату, врятованих доставили в безпечне місце на сусідньому дайвінг-курорті Марса-Шагра, приблизно за 21 км на північ від міста Марса-Алам. Окрім туристів, також було врятовано єгипетський екіпаж із 12 осіб.
Пожежу спричинило коротке замикання електрики на човні. Hurricane вирушив у плавання 6 червня.
На зображеннях, опублікованих у соціальних мережах, видно, як біла моторна яхта горить у морі, а густий дим піднімається в небо.
Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що зв'язалось з місцевою владою щодо інциденту та підтримки причетних громадян.