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После полугодового перерыва: между Львовом и Днепром запустят новый поезд

Киев • УНН

 • 887104 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. С запада Украины запустят новый поезд - после полугодового перерыва предоставят железнодорожное сообщение северному Полесью и Волыни со Львовом, Киевом и Днепром, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Цитата

"Укрзализныця открывает продажу на рейс №131/132 Львов — Днепр, который после полугодового перерыва предоставит железнодорожное сообщение северному Полесью и Волыни со Львовом, Киевом и Днепром одновременно", - говорится в сообщении.

Детали

Так, с 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Днепр через Знаменку и Александрию — в 18:25.

Обратно через день по четным числам с 12 декабря рейс будет отправляться в 07:02, предоставляя днепрянам удобное утреннее сообщение с Киевом. После столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир и дальше через Полесье во Львов в 06:55.

Напомним

Укрзализныця с 5 ноября изменила график движения.

Так, обновленный график движения поездов предусматривает 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения, 4 новых рейса Интерсити+ и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

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