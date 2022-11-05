Відсьогодні на залізниці змінюють графік: уже запустили чотири нових рейси

Цитата

«Новий графік руху в силі! Нові рейси Київ — Кишинів, Київ — Перемишль, Одеса — Краматорськ, Жмеринка — Хутір-Михайлівський розпочинають рух сьогодні, ще декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів: розклади оприлюднимо найближчими днями», - йдеться в повідомленні УЗ.

Доповнення

Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів. Ним передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення, 4 нових рейси Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.