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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 25429 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 48219 перегляди

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Відсьогодні на залізниці змінюють графік: уже запустили чотири нових рейси

Відсьогодні на залізниці змінюють графік: уже запустили чотири нових рейси

Київ • УНН

 • 257146 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Укрзалізниця відсьогодні, з 5 листопада, змінює графік руху, уже запустила чотири нових рейси, передає УНН.

Цитата

«Новий графік руху в силі! Нові рейси Київ — Кишинів, Київ — Перемишль, Одеса — Краматорськ, Жмеринка — Хутір-Михайлівський розпочинають рух сьогодні, ще декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів: розклади оприлюднимо найближчими днями», - йдеться в повідомленні УЗ.

Доповнення

Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів. Ним передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення, 4 нових рейси Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

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