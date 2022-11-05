С сегодняшнего дня на железной дороге меняют график: уже запустили четыре новых рейса

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«Новый график движения в силе! Новые рейсы Киев — Кишинев, Киев — Перемышль, Одесса — Краматорск, Жмеринка — Хутор-Михайловский начинают движение сегодня, еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам: расписания будут обнародованы в ближайшие дни», - говорится в сообщении УЗ.

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Укрзализныця представила обновленный график движения поездов. Им предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения, 4 новых рейса Интерсити+ и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.