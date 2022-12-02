Після піврічної перерви: між Львовом і Дніпром запустять новий потяг

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"Укрзалізниця відкриває продаж на рейс №131/132 Львів — Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно", - сказано у повідомленні.

Деталі

Так, з 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам'янку та Олександрію — о 18:25.

Зворотно через день по парних числах з 12 грудня рейс відправлятиметься о 07:02, надаючи дніпрянам зручне ранкове сполучення з Києвом. Після столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира і далі Поліссям до Львова о 06:55.

Нагадаємо

Укрзалізниця з 5 листопада змінила графік руху.

Так, оновлений графік руху поїздів передбачає 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення, 4 нових рейси Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.