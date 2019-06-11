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После поднятия затонувшего на Дунае судна найдены тела

Киев • УНН

 • 10244 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Несколько тел было обнаружено среди обломков туристического катера Hableany, которое затонуло в реке Дунай, когда судно было поднято из реки во вторник утром в столице Венгрии, передаёт УНН, ссылаясь на AP.

После поднятия затонувшего на Дунае судна найдены тела

Так, сообщается, что утром в понедельник начались работы по поднятию затонувшего судна. Водолазы прочесывали катер в поисках большего количества жертв.

По информации агентства, спасатели унесли четыре мешка для тел на носилках в небольшой полицейский круизный катер, ожидающий неподалеку.

На данный момент известно, что девятнадцать южнокорейских туристов и венгерский член экипажа погибли в результате столкновения, ещё восемь человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Подъем судна планируется в несколько этапов. План, подробно изложенный в понедельник спасателями, состоит в том, чтобы достать Hableany с помощью плавучего крана и поместить его на длинную баржу. Затем лодка будет передана полиции, расследующей столкновение.

Сообщается, что усилия по поиску пропавших жертв аварии и по подъему Hableany были затруднены из-за высокого уровня воды в Дунае и быстрого стока реки, а также почти нулевой видимости под водой.

Как сообщал УНН, вечером 29 мая катер затонул на реке Дунай после столкновения с круизным судном. Инцидент произошел у моста Маргит в Будапеште. На борту катера находились 35 человек, среди которых два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.

Окружной суд Будапешта арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С., в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай.

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