Після підняття затонулого на Дунаї судна знайдені тіла

Так, повідомляється, що вранці в понеділок почалися роботи з підняття затонулого судна. Водолази прочісували катер в пошуках більшої кількості жертв.



За інформацією агентства, рятувальники забрали чотири мішки для тіл на носилках в невеликий поліцейський круїзний катер, який чекає неподалік.



На даний момент відомо, що дев'ятнадцять південнокорейських туристів і угорський член екіпажу загинули в результаті зіткнення, ще вісім людей як і раніше вважаються зниклими без вести.



Підйом судна планується в кілька етапів. План, докладно викладений в понеділок рятувальниками, полягає в тому, щоб дістати Hableany за допомогою плавучого крана і помістити його на довгу баржу. Потім човен буде переданий поліції, що розслідує зіткнення.



Повідомляється, що зусилля з пошуку зниклих жертв аварії та з підйому Hableany були утруднені через високий рівень води в Дунаї і швидкий сток річки, а також майже нульову видимість під водою.



Як повідомляв УНН, увечері 29 травня катер затонув на річці Дунай після зіткнення з круїзним судном. Інцидент стався біля мосту Маргіт у Будапешті. На борту катера перебували 35 осіб, серед яких два члени екіпажу і туристи з Південної Кореї.



Окружний суд Будапешта заарештував на місяць капітана теплохода Viking Sygin, громадянина України Юрія С., в зв'язку з аварією з прогулянковим катером на річці Дунай.