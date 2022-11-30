После переезда в Израиль, Пугачева ликвидирует последнюю компанию в рф

Детали

Компания АБП ведет деятельность в области радиовещания, в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

Заявление о ликвидации компании было подано 23 ноября. Алле Пугачевой принадлежало 100% компании. Гендиректор АБП– помощница певицы Елена Чупракова.

Добавим

После начала войны муж Аллы Пугачевой Максим Галкин давал концерты в Израиле и перечислял полученные от них средства украинским беженцам. В сентябре Максима Галкина признали в россии "иноагентом". 18 сентября Алла Пугачева опубликовала пост, в котором раскритиковала военные действия россии в Украине и попросила признать ее "иноагентом" в знак поддержки мужа.