Після переїзду в Ізраїль, Пугачова ліквідує останню компанію в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Співачка Алла Пугачова закриває свою компанію АБП – це її остання компанія в рф, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
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Компанія АБП веде діяльність у сфері радіомовлення, у галузі звукозапису та видання музичних творів.
Заява про ліквідацію компанії була подана 23 листопада. Аллі Пугачовій належало 100% компанії. Гендиректор АБП – помічниця співачки Олена Чупракова.
Додамо
Після початку війни чоловік Алли Пугачової Максим Галкін давав концерти в Ізраїлі та перераховував кошти, отримані від них, українським біженцям. У вересні Максима Галкіна визнали в рф "іноагентом". 18 вересня Алла Пугачова опублікувала пост, у якому розкритикувала військові дії рф в Україні та попросила визнати її "іноагентом" на знак підтримки чоловіка.