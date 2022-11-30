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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30239 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Після переїзду в Ізраїль, Пугачова ліквідує останню компанію в рф

Після переїзду в Ізраїль, Пугачова ліквідує останню компанію в рф

Київ • УНН

 • 1572239 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Співачка Алла Пугачова закриває свою компанію АБП – це її остання компанія в рф, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Компанія АБП веде діяльність у сфері радіомовлення, у галузі звукозапису та видання музичних творів.

Заява про ліквідацію компанії була подана 23 листопада. Аллі Пугачовій належало 100% компанії. Гендиректор АБП – помічниця співачки Олена Чупракова.

Додамо

Після початку війни чоловік Алли Пугачової Максим Галкін давав концерти в Ізраїлі та перераховував кошти, отримані від них, українським біженцям. У вересні Максима Галкіна визнали в рф "іноагентом". 18 вересня Алла Пугачова опублікувала пост, у якому розкритикувала військові дії рф в Україні та попросила визнати її "іноагентом" на знак підтримки чоловіка.

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