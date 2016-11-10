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После победы Д.Трампа, американцы "скапливаются" на миграционных сайтах Новой Зеландии

После победы Д.Трампа, американцы "скапливаются" на миграционных сайтах Новой Зеландии

Киев • УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, американцы массово заходят на миграционные сайты Новой Зеландии. Об этом передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

"Веб-трафик из США на правительственные веб-сайты Новой Зеландии, которые имеют дело с иммиграцией "взлетел". Сайт об иммиграции в Новую Зеландию, правительственный сайт отдела миграции, как правило, получает около 2-х тысяч 300 посещений с интернет-адреса США в день. С 24 часов до 9 по времени в Новой Зеландии в четверг, он получил 56 тыс. 300 визитов из США - это 25-кратное увеличение трафика", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что представитель офиса по вопросам миграции Новой Зеландии Грег Форсайт сказал, что сайт Новой Зеландии, в котором содержится информация о жизни, работе, учебе и инвестициях в страну, получил 70 тыс. 500 визитов из США в сутки.

В сообщении добавили, что, как правило, за месяц на сайте "Новая Зеландия теперь" регистрируются около трех тысяч американцев.

Однако, в течение последних 24-х часов там зарегистрировались более семи тысяч американских граждан. Это вдвое больше среднемесячного числа регистраций. При этом, Грег Форсайт заметил, что это только регистрация, а не официальные заявления на визу.

"Данные Google на этой неделе показывают внезапный всплеск запросов "как переехать в Новую Зеландию", сосредоточенных в таких синих штатах (демократических - ред.), как Вашингтон, Орегон и Калифорния", - говорится в сообщении.

В сообщении добавляют, что идея переезда в Новую Зеландию не нова. После терактов 11 сентября 2001 г. также наблюдался интерес людей к поиску нового места проживания там.

Как сообщал УНН, тысячи американцев вышли на улицы в разных городов США с протестами против победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах страны.

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