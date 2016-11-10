Після перемоги Д.Трампа, американці "скупчуються" на міграційних сайтах Нової Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, американці масово заходять на міграційні сайти Нової Зеландії. Про це передає УНН з посиланням на The Washington Post.
"Веб-трафік зі Сполучених Штатів на урядові веб-сайти Нової Зеландії, які мають справу з імміграцією, "злетів". Сайт про імміграцію до Нової Зеландії, урядовий сайт відділу міграції, як правило, отримує близько 2-ох тисяч 300 відвідувань від інтернет-адрес США щодня. З 24-ої години до 9-ої за часом у Новій Зеландії у четвер, він отримав 56 тисяч 300 візитів зі Сполучених Штатів - це 25-кратне збільшення трафіку", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначається, що представник офісу з питань міграції Нової Зеландії Грег Форсайт сказав, що сайт Нової Зеландії, у якому міститься інформація про життя, роботу, навчання та інвестицій у країну, отримав 70 тисяч 500 візитів зі Сполучених Штатів за добу.
У повідомленні додали, що, зазвичай, за місяць на сайті "Нова Зеландія тепер" реєструються близько трьох тисяч американців.
Проте, протягом останніх 24-ох годин там зареєструвались більше семи тисяч американських громадян. Це вдвічі більше середньомісячного числа реєстрацій. При цьому, Грег Форсайт зауважив, що це тільки реєстрація, а не офіційні заяви на візу.
"Дані Googleна цьому тижні показують раптовий сплеск запитів "як переїхати до Нової Зеландії", зосереджених у синіх штатах (демократичних – ред.), як Вашингтон, Орегон і Каліфорнія", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні додають, що ідея переїзду до Нової Зеландії не нова. Після терактів 11 вересня 2001 року також простежувалося зацікавлення людей у пошуці нового місця проживання там.
Як повідомляв УНН, тисячі американців вийшли на вулиці різних міст США з протестами проти перемоги мільярдера Дональда Трампа на президентських виборах країни.