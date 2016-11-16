После непогоды во всех населенных пунктах восстановили подачу электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Подача электроэнергии во все населенные пункты Украины, обесточенные в результате непогоды, восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает УНН.
Как отмечается, по состоянию на 18:00 15 ноября все аварийно-восстановительные работы на поврежденных стихией электролиниях напряжением 6-10 кВ завершены.
"Подача электроэнергии во все населенные пункты Украины, обесточенные в результате непогоды, восстановлена", - сообщили в "Укрэнерго".
Напомним, из-за непогоды 12-14 ноября в Украине 988 населенных пунктов остались обесточенными.