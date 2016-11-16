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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20819 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 40851 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 65252 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136163 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 199443 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190596 перегляди

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Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211360 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196854 перегляди

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2 квітня, 06:08 • 152216 перегляди

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Після негоди у всіх населених пунктах відновили подачу електроенергії

Після негоди у всіх населених пунктах відновили подачу електроенергії

Київ • УНН

 • 6873 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Подача електроенергії до всіх населених пунктів України, знеструмлених внаслідок негоди, відновлена. Про це повідомляє прес-служба “Укренерго”, передає УНН.

Як зазначається, станом на 18:00 15 листопада усі аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених стихією електролініях напругою 6-10 кВ завершені.

“Подачу електроенергії до всіх населених пунктів України, знеструмлених внаслідок негоди, відновлено”, — повідомили в “Укренерго”.

Нагадаємо, через негоду 12–14 листопада в Україні 988 населених пунктів залишилися знеструмленими.

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