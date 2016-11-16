Після негоди у всіх населених пунктах відновили подачу електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Подача електроенергії до всіх населених пунктів України, знеструмлених внаслідок негоди, відновлена. Про це повідомляє прес-служба “Укренерго”, передає УНН.
Як зазначається, станом на 18:00 15 листопада усі аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених стихією електролініях напругою 6-10 кВ завершені.
“Подачу електроенергії до всіх населених пунктів України, знеструмлених внаслідок негоди, відновлено”, — повідомили в “Укренерго”.
Нагадаємо, через негоду 12–14 листопада в Україні 988 населених пунктів залишилися знеструмленими.