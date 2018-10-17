После катастрофы Су-27 отменили ряд мероприятий на учениях "Чистое небо - 2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. После катастрофы истребителя Су-27УБ, которая произошла накануне в Винницкой области, отменили ряд мероприятий с участием СМИ в военных учениях "Чистое небо - 2018". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"Пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что в связи с катастрофой, которая произошла с истребителем Су-27УБ Воздушных сил Вооруженных сил Украины, меры, которые были спланированы в течение 18-19 октября на аэродромах Староконстантинова и Гавришовки с участием представителей средств массовой информации во время многонациональных учений "Чистое небо - 2018", проводиться не будут", - заявили в командовании.
Напомним, 16 октября во время масштабных военных учений "Чистое небо - 2018", к которым присоединились страны НАТО, в частности США, в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили.
Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла в ЕРДР сведения об инциденте по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 416 ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним") Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области. Сейчас на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъято летную документацию и документы на самолет.