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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 163291 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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После катастрофы Су-27 отменили ряд мероприятий на учениях "Чистое небо - 2018"

После катастрофы Су-27 отменили ряд мероприятий на учениях "Чистое небо - 2018"

Киев  •  УНН

 • 9129 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. После катастрофы истребителя Су-27УБ, которая произошла накануне в Винницкой области, отменили ряд мероприятий с участием СМИ в военных учениях "Чистое небо - 2018". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что в связи с катастрофой, которая произошла с истребителем Су-27УБ Воздушных сил Вооруженных сил Украины, меры, которые были спланированы в течение 18-19 октября на аэродромах Староконстантинова и Гавришовки с участием представителей средств массовой информации во время многонациональных учений "Чистое небо - 2018", проводиться не будут", - заявили в командовании.

Напомним, 16 октября во время масштабных военных учений "Чистое небо - 2018", к которым присоединились страны НАТО, в частности США, в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла в ЕРДР сведения об инциденте по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 416 ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним") Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области. Сейчас на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъято летную документацию и документы на самолет.

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