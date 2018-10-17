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Після катастрофи Су-27 скасували низку заходів на навчаннях "Чисте небо - 2018"

Після катастрофи Су-27 скасували низку заходів на навчаннях "Чисте небо - 2018"

Київ • УНН

 • 9130 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Після катастрофи винищувача Су-27УБ, яка сталася напередодні на Вінничині, скасували низку заходів за участю ЗМІ на військових навчаннях "Чисте небо - 2018". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Прес-центр командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що у зв’язку з катастрофою, яка сталася із винищувачем Су-27УБ Повітряних сил Збройних сил України, заходи, які були сплановані протягом 18-19 жовтня на аеродромах Староконстянтинів та Гавришівка за участю представників засобів масової інформації під час багатонаціонального навчання “Чисте небо - 2018”, проводитися не будуть", - заявили у командуванні.

Нагадаємо, 16 жовтня під час масштабних військових навчань "Чисте небо - 2018", до якого долучилися країни НАТО, зокрема, США, на Вінничині зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону внесла до ЄРДР відомості про інцидент за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 ("Порушення правил польотів або підготовки до них") Кримінального кодексу України. Досудове розслідування доручено слідчим Управління національної поліції у Вінницькій області. Наразі на аеродромах в Миргороді і Староконстантинові вилучено льотну документацію та документи на літак.

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