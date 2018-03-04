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После двухнедельного карантина в Ужгороде восстановят учебный процесс

После двухнедельного карантина в Ужгороде восстановят учебный процесс

Киев  •  УНН

 • 7577 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 марта. УНН. Завтра, 5 марта, в Ужгороде после двух недель карантина возобновят учебный процесс. Такое решение было принято на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете, сообщает корреспондент УНН.

Медики и представители Ужгородского горрайонного филиала государственного учреждения "Закарпатский областной лабораторный центр" констатировали, что своевременное введение ограничительных мероприятий среди школьников города способствовало уменьшению уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), определенной стабилизации эпидситуации.

"В течение последней недели, по состоянию на 1 марта, в Ужгороде на 3,5% снизились темпы прироста показателей заболеваемости ОРВИ. Уровень заболеваемости (на 100 тыс. населения) составил 1084,1 (1236 случаев), что на 10,2% ниже эпидемического порога. Среди заболевших детей до 17 лет - 58,3% (721 случай). По сравнению с прошлой неделей (790 случаев) снижение составило 8,8%", - сообщают в Ужгородском горсовете.

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По данным ежедневного мониторинга посещения в дошкольных учебно-воспитательных заведениях Ужгорода, на 1 марта количество отсутствующих детей, заболевших - около 17%. В дошкольных учебных заведениях города продолжаются усиленные медико-профилактические и ограничительные меры.

"Что касается рекомендаций Министерства науки и образования остановить обучение для экономии газа, то в Ужгороде все учреждения работают в автономном режиме, использование энергоносителя регулируется автоматически, в соответствии с температурой воздуха, то есть потребление экономное течение всего отопительного периода. Кроме того, 5 образовательных учреждений работают на альтернативном топливе", - добавляют в городском совете.

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