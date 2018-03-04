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Після двотижневого карантину в Ужгороді відновлять навчальний процес

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 4 березня. УНН. Від завтра, 5 березня, в Ужгороді після двох тижнів карантину відновлять навчальний процес. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді, повідомляє кореспондент УНН.

Медики та представники Ужгородської міськрайонної філії державної установи “Закарпатський обласний лабораторний центр” констатували, що своєчасне введення обмежувальних заходів серед школярів міста сприяло зменшенню рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), певній стабілізації епідситуації.

“Протягом останнього тижня, станом на 1 березня, в Ужгороді на 3,5 % знизилися темпи приросту показників захворюваності на ГРВІ. Рівень захворюваності (на 100 тис. населення) склав 1084,1 (1236 випадків), що на 10,2% нижче епідемічного порогу. Серед захворілих дітей до 17 років — 58,3% (721 випадок). У порівнянні з минулим тижнем (790 випадків) зниження склало 8,8%”, — повідомляють в Ужгородській міськраді.

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За даними щоденного моніторингу відвідування в дошкільних навчально-виховних закладах Ужгорода, на 1 березня кількість відсутніх дітей, які захворіли, — близько 17%. У дошкільних навчальних закладах міста тривають посилені медико-профілактичні та обмежувальні заходи.

“Що ж до рекомендацій Міністерства науки та освіти зупинити навчання для економії газу, то в Ужгороді всі заклади працюють в автономному режимі, використання енергоносія регулюється автоматично, відповідно до температури повітря, тобто споживання економне впродовж усього опалювального періоду. Крім того, 5 освітніх закладів працюють на альтернативному паливі”, — додають у міській раді.

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