После 16-летней паузы: трехкратный чемпион Англии завоевал путевку в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. “Лидс Юнайтед” завоевал путевку в Английскую Премьер-лигу за тур до финиша сезона в Чемпионшипе, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Подопечные Марсело Бьелсы оформили путевку в элитный дивизион благодаря фиаско одного из конкурентов — “Вест Бромвича”, от “Хаддерсфилда” (1:2).
Таким образом, у “Лидса” 87 очков, у “Вест Бромвича” 82, но клуб имеет всего один матч до окончания чемпионата. “Брентфорд” идет третьим — 81 балл после 44 поединков.
Отметим, что “Лидс” покинул АПЛ по итогам сезона-2003/04. Из-за финансовых проблем команда вылетела в Лигу 1, где провела три года (с 2007 по 2010 год). В прошлом сезоне “Лидс” лидировал большую часть сезона в Чемпионшипе, однако опустился в зону плей-офф, где уступил “Дерби Каунти”.
Добавим, что в истории “Лидс” выигрывал трижды чемпионат АПЛ, дважды Суперкубок Англии, а также Кубок страны и Кубок лиги.