Після 16-річної паузи: трикратний чемпіон Англії виборов путівку в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. “Лідс Юнайтед” завоював путівку в Англійську Прем’єр-лігу за тур до фінішу сезону в Чемпіоншипі, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Підопічні Марсело Б’єлси оформили путівку в елітний дивізіон завдяки фіаско одного з конкурентів — “Вест Бромвіча”, від “Хаддерсфілда” (1:2).
Таким чином, у “Лідса” 87 очок, у “Вест Бромвіча” 82, але клуб має всього один матч до завершення чемпіонату. “Брентфорд” йде третім — 81 бал після 44 поєдинків.
Зазначимо, що “Лідс” покинув АПЛ за підсумками сезону-2003/04. Через фінансові проблем команди вилетіла в Лігу 1, де провела три роки (з 2007 по 2010 рік). У минулому сезоні “Лідс” лідирував більшу частину сезону в Чемпіоншипі, однак опустився в зону плей-офф, де поступився “Дербі Каунті”.
Додамо, що в історії “Лідс” вигравав тричі чемпіонат АПЛ, двічі Суперкубок Англії, а також Кубок країни та Кубок ліги.