Путин отменил ближайшие публичные мероприятия - СМИ

“Владимир Путин отменил как минимум два ближайших публичных мероприятия. Ранее он отменил поездку в Сочи”, — говорится в сообщении.

По информации источников “Дождя”, причины могут быть разными: как болезнь, так и усложнившаяся ситуации в Сирии.

Отмечается, что во вторник президент РФ должен был провести в Кремле совещание по гражданской микроэлектронике, однако оно не состоится. В среду Путин должен был принять участие в форуме “Наставник”, посещение которого планировалось заранее. Однако, по информации источников телеканала, сегодня утром пришла информация об отмене мероприятия.

Сообщается, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не прокомментировал причины изменения планов Путина.

До этого, президент России отменил командировку в Сочи. Она должна была состояться в понедельник, но в воскресенье вечером поездку отменили. Пресс-секретарь президента объяснил такое решение произошедшей в воскресение катастрофой Ан-148 в Подмосковье. По информации российских СМИ, это сделано, чтобы глава государства в случае необходимости мог лично координировать расследование и работы по оказанию помощи пострадавшим.

На следующий день Путин действительно работал в Москве, проводил встречи. При этом Путин говорил хрипло. “Простудился, но продолжает работать”, — прокомментировал позже Песков.

“На записи встречи видно, что президент ведет себя достаточно рассеяно. Он несколько раз задавал участникам вопросы, ответы на которые они дали ему ранее”, — пишет “Дождь”.

Собеседник телеканала отметил, что если болезнь Путина затянется, не исключено, что пресс-службе президента придется публиковать старые встречи Путина с чиновниками под видом новых, поскольку властям в разгар избирательной кампании невыгодна тема болезни лидера.

Еще один источник медиа, участвовавший в организации одного из мероприятий с участием Путина, сказал, что они не получали никаких официальных объяснений о причинах неприезда Путина.

“Неформально, говорилось, что это может быть связано с некими событиями в Сирии”, — рассказал он “Дождю”.

Отмечается, что ранее СМИ писали о гибели сотрудников частной военной компании “Вагнер”, однако, оценки числа жертв кардинально разнились — от нескольких человек до нескольких сотен.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин простужен, но на рабочем графике президента это не отразится.