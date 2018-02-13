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Путин отменил ближайшие публичные мероприятия - СМИ

Путин отменил ближайшие публичные мероприятия - СМИ

Киев  •  УНН

 • 17700 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин отменил ближайшие публичные мероприятия, передает УНН со ссылкой телеканал “Дождь”.

“Владимир Путин отменил как минимум два ближайших публичных мероприятия. Ранее он отменил поездку в Сочи”, — говорится в сообщении.

По информации источников “Дождя”, причины могут быть разными: как болезнь, так и усложнившаяся ситуации в Сирии.

Отмечается, что во вторник президент РФ должен был провести в Кремле совещание по гражданской микроэлектронике, однако оно не состоится. В среду Путин должен был принять участие в форуме “Наставник”, посещение которого планировалось заранее. Однако, по информации источников телеканала, сегодня утром пришла информация об отмене мероприятия.

Сообщается, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не прокомментировал причины изменения планов Путина.

До этого, президент России отменил командировку в Сочи. Она должна была состояться в понедельник, но в воскресенье вечером поездку отменили. Пресс-секретарь президента объяснил такое решение произошедшей в воскресение катастрофой Ан-148 в Подмосковье. По информации российских СМИ, это сделано, чтобы глава государства в случае необходимости мог лично координировать расследование и работы по оказанию помощи пострадавшим.

На следующий день Путин действительно работал в Москве, проводил встречи. При этом Путин говорил хрипло. “Простудился, но продолжает работать”, — прокомментировал позже Песков.

“На записи встречи видно, что президент ведет себя достаточно рассеяно. Он несколько раз задавал участникам вопросы, ответы на которые они дали ему ранее”, — пишет “Дождь”.

Собеседник телеканала отметил, что если болезнь Путина затянется, не исключено, что пресс-службе президента придется публиковать старые встречи Путина с чиновниками под видом новых, поскольку властям в разгар избирательной кампании невыгодна тема болезни лидера.

Еще один источник медиа, участвовавший в организации одного из мероприятий с участием Путина, сказал, что они не получали никаких официальных объяснений о причинах неприезда Путина.

“Неформально, говорилось, что это может быть связано с некими событиями в Сирии”, — рассказал он “Дождю”.

Отмечается, что ранее СМИ писали о гибели сотрудников частной военной компании “Вагнер”, однако, оценки числа жертв кардинально разнились — от нескольких человек до нескольких сотен.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин простужен, но на рабочем графике президента это не отразится.

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