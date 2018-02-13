Путін скасував найближчі публічні заходи - ЗМІ

“Володимир Путін скасував щонайменше два найближчі публічні заходи. Раніше він скасував поїздку до Сочі”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел “Дождя”, причини можуть бути різними: як хвороба, так і ускладнення ситуації в Сирії.

Зазначається, що у вівторок президент РФ повинен був провести в Кремлі нараду з цивільної мікроелектроніки, однак вона не відбудеться. У середу Путін повинен був взяти участь у форумі “Наставник”, відвідування якого планувалося заздалегідь. Однак, за інформацією джерел телеканалу, сьогодні вранці прийшла інформація про скасування заходу.

Повідомляється, що прес-секретар президента Дмитро Пєсков поки не прокоментував причини зміни планів Путіна.

До цього, президент Росії скасував відрядження до Сочі. Воно повинно була відбутися в понеділок, але в неділю ввечері поїздку скасували. Прес-секретар президента пояснив таке рішення катастрофою Ан-148, що сталася в неділю в Підмосков’ї. За інформацією російських ЗМІ, це зроблено, щоб глава держави у разі потреби міг особисто координувати розслідування і роботи з надання допомоги постраждалим.

Наступного дня Путін дійсно працював у Москві, проводив зустрічі. При цьому Путін говорив хрипко. “Простудився, але продовжує працювати”, — прокоментував пізніше Пєсков.

“На записі зустрічі видно, що президент веде себе досить розсіяно. Він кілька разів ставив учасникам питання, відповіді на які вони дали йому раніше”, — звернув увагу “Дождь”.

Співрозмовник телеканалу зазначив, що якщо хвороба Путіна затягнеться, не виключено, що прес-службі президента доведеться публікувати старі зустрічі Путіна з чиновниками під виглядом нових, оскільки владі в розпал виборчої кампанії невигідна тема хвороби лідера.

Ще одне джерело медіа, яке брало участь в організації одного із заходів за участю Путіна, сказало, що вони не отримували ніяких офіційних пояснень про причини неприбуття Путіна.

“Неформально, говорилося, що це може бути пов’язано з якимись подіями в Сирії”, — розповів він “Дождю”.

Відзначається, що раніше ЗМІ писали про загибель співробітників приватної військової компанії “Вагнер”, однак, оцінки числа жертв кардинально різнилися — від декількох осіб до декількох сотень.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін застуджений, але на робочому графіку президента це не позначиться.