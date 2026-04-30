«Пышный по вызову»: экс-нардеп заявил о потере независимости НБУ из-за политически ангажированного руководства.

Экс-нардеп Борислав Береза заявил, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный фигурирует в неформальных договоренностях по финансированию оборонных контрактов, что ставит под сомнение независимость регулятора. Об этом он написал в своем посте.

По словам Березы, в разговорах, которые могли быть зафиксированы НАБУ, звучит прямое обращение к министру обороны Рустему Умерову с требованием привлечь банковское финансирование вне стандартных процедур.

"От темы "Пышный по вызову" меня просто разрывает. Понимаете, что зафиксировало НАБУ? Главный банк страны, Национальный банк Украины, который по всем законам и меморандумам с МВФ должен быть абсолютно независимым институтом, превратился в окошко кассы для "своих". Когда не хватает средств — не идут в банк по процедуре. Дается команда: "Вызови банк, возьми". И далее ключевое: "Ты Пышного вызывал?"", — цитирует Береза содержание разговора. По его словам, ответ звучит как оправдание: "Его нет в стране", после чего предлагается альтернатива — обратиться в государственный "Сенс Банк".

Экс-нардеп делает вывод, что глава НБУ выступает не как независимый регулятор, а как инструмент оперативного финансирования. "Фактически речь идет о ситуации, когда Пышного "вызывают" для закрытия кассовых разрывов в нужных проектах", — отмечает он.

Береза также прямо связывает назначение Пышного с политическим влиянием руководителя ОП Андрея Ермака. "Его ставили не для макрофинансовой стабильности или борьбы с инфляцией, а для таких моментов — чтобы по звонку обеспечивать нужные решения", — утверждает он.

Отдельно он подчеркивает, что, по его оценке, государственные банки могут выполнять роль альтернативного канала финансирования. "Если Пышного нет — есть государственный "Сенс Банк", где, по его словам, работают лояльные менеджеры", — говорится в сообщении.

Заявления Березы стоит рассматривать в контексте действующего в Украине режима валютных ограничений. С февраля 2022 года Национальный банк ввел усиленный валютный контроль: операции по покупке иностранной валюты юридическими лицами ограничены, трансграничные платежи требуют дополнительных согласований, а значительные по объему операции подпадают под процедуры финансового мониторинга. В таких условиях срочные закупки импортных товаров — а именно о необходимости "сегодня закупить двигатели" говорится в материалах, которые ранее обнародовал журналист Михаил Ткач, — стандартно требуют прохождения нескольких контрольных процедур.

Ранее в рамках расследования дела "Мидас" НАБУ обнародовало фотографии пачек наличных долларов, которые, по данным следствия, выдавались через "Сенс Банк". Вопрос, каким образом такие операции проходили мимо стандартных процедур валютного контроля, на момент публикации этих материалов оставался без ответа.

В свете утверждений Березы о том, что глава НБУ Андрей Пышный якобы реагировал на "вызовы" со стороны фигурантов схемы, а "Сенс Банк" выступал альтернативным каналом финансирования, возникает вопрос о том, могли ли описанные практики иметь системный характер и обеспечивалось ли беспрепятственное прохождение сомнительных операций именно благодаря координации на уровне регулятора.

Береза считает, что такие утверждения подрывают доверие к независимости НБУ, которая является ключевым условием сотрудничества с международными партнерами, в частности Международным валютным фондом и Всемирным банком.

"Это уже не просто коррупция. Это разрушение институтов во время войны", — резюмировал экс-нардеп.