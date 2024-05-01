Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте, воюя возле села Очеретино в Донецкой области, и был госпитализирован. Об этом сообщил в среду в соцсетях журналист и блогер Денис Казанский, пишет УНН.

Детали

"Писатель Стас Асеев получил контузию на фронте и попал в госпиталь. Он воюет на самом горячем направлении под селом Очеретино", - написал Казанский.

Журналист сообщил, что на днях издали новый роман Стаса - "Мельхиоровый слон". "На самом деле был написан еще в 2013 году, но до сих пор не издавался. Стас планировал презентовать его в Киеве 28 апреля, но не смог из-за обострения на фронте", - указал Казанский.

Сам Асеев сообщил, что находится в больнице. "Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был бы умереть. Позиции, к сожалению, потеряны. Сейчас я в больнице с контузией", - написал он в X.

россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии