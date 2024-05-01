Письменник Станіслав Асєєв отримав контузію на фронті
Київ • УНН
Письменник Станіслав Асєєв отримав поранення під час боїв на фронті біля села Очеретине і був госпіталізований.
Письменник Станіслав Асєєв отримав контузію на фронті, воюючи біля села Очеретине у Донецькій області, і був госпіталізований. Про це повідомив у середу в соцмережах журналіст і блогер Денис Казанський, пише УНН.
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"Письменник Стас Асєєв отримав контузію на фронті і потрапив до шпиталю. Він воює на найгарячішому напрямку під селом Очеретине", - написав Казанський.
Журналіст повідомив, що днями видали новий роман Стаса - "Мельхіоровий слон". "Насправді був написаний ще у 2013 році, але досі не видавався. Стас планував презентувати його в Києві 28 квітня, але не зміг через загострення на фронті", - вказав Казанський.
Сам Асєєв повідомив, що перебуває у лікарні. "Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією", - написав він у X.
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