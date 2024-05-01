росіяни обстріляли Донеччину понад 1680 разів: гатили із авіації, РСЗВ та артилерії
Київ • УНН
росіяни обстріляли Донецьку область 1686 разів, пошкодивши житлові будинки, адміністративну будівлю та навчальний заклад, що призвело до загибелі двох цивільних.
Минулої доби, 30 квітня, російські війська 1686 разів вдарили по Донецькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Внаслідок російських обстрілів пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля та заклад освіти. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
"Ворог здійснив 1686 обстрілів. Армія рф застосувала проти мирного населення авіацію, РСЗВ, артилерію", - йдеться у повідомленні поліції Донеччини.
Влучання зафіксовані в 7 населених пунктах: місті Красногорівка, селищах Гостре, Зарічне, Черкаське, Щербинівка, селах Калинове та Новоолександрівка.
Пошкоджено 6 цивільних об’єктів - 4 житлових будинки, адмінбудівля, заклад освіти.
За даними поліції, керованою авіабомбою окупанти вдарили по Новоолександрівці – вбили людину, пошкодили приватну оселю.
У селі Калинове внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, зазнав руйнувань будинок.
Під вогнем перебувало Гостре - постраждали багатоквартирний будинок і адмінбудівля.
На Донеччині через обстріли рф загинули ще два жителі 01.05.24, 08:32 • 22269 переглядiв