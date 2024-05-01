На Донеччині через обстріли рф загинули ще два жителі
Київ • УНН
Ще двоє жителів Донецької області загинули внаслідок російських обстрілів 30 квітня у Новоолександрівці та Калиновому.
Упродовж вівторка, 30 квітня, від обстрілів з боку російської армії в Донецькій області загинули два жителі Новоолександрівки та Калинового. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
За 30 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новоолександрівці та Калиновому
За словами очільника ОВА, загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1941 загинули,
- 4850 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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