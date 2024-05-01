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На Донеччині через обстріли рф загинули ще два жителі

На Донеччині через обстріли рф загинули ще два жителі

Київ • УНН

 • 22269 перегляди

Ще двоє жителів Донецької області загинули внаслідок російських обстрілів 30 квітня у Новоолександрівці та Калиновому.

Упродовж вівторка, 30 квітня, від обстрілів з боку російської армії в Донецькій області загинули два жителі Новоолександрівки та Калинового. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

За 30 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новоолександрівці та Калиновому

- написав Філашкін у Telegram.

За словами очільника ОВА, загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1941 загинули,
  • 4850 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян пошкоджені житлові будинки та стільникова вежа01.05.24, 08:00 • 21434 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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