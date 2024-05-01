На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя

В течение вторника, 30 апреля, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области погибли два жителя Новоалександровки и Калинового. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Новоалександровке и Калиновом - написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОВА, общее количество жертв в области с начала полномасштабного вторжения:

1941 год погиб,

4850 раненых.



Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

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