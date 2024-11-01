Пиротехники изъяли кассетные элементы ракеты, которой российские захватчики атаковали Одессу: фото
Киев • УНН
Пиротехники ГСЧС изъяли остатки кассетной ракеты с крыши здания в Одессе. Взрывоопасные элементы были транспортированы специальным автомобилем для дальнейшего уничтожения.
Остатки носителя спасатели обнаружили на крыше одного из зданий Одессы. Взрывоопасные предметы были изъяты для дальнейшего уничтожения.
Пишет УНН с ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пиротехники ГСЧС изъяли остатки ракеты, которой ссс рф запкстили по Одесской области.
Как указывается, на крыше здания, а также на земле неподалеку от него, в Одессе нашли часть носителя кассетных элементов.
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Пиротехники службы ГСЧС транспортировали взрывоопасные предметы в специальном пиротехническом автомобиле для дальнейшего уничтожения.
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