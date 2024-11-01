Пиротехники изъяли кассетные элементы ракеты, которой российские захватчики атаковали Одессу: фото

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 12566 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 34202 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 53578 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 117396 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 136047 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 137775 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 136972 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 173667 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131614 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 200812 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пиротехники изъяли кассетные элементы ракеты, которой российские захватчики атаковали Одессу: фото

Пиротехники изъяли кассетные элементы ракеты, которой российские захватчики атаковали Одессу: фото

Киев  •  УНН

16:44 • 515 просмотра

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Пиротехники ГСЧС изъяли остатки кассетной ракеты с крыши здания в Одессе. Взрывоопасные элементы были транспортированы специальным автомобилем для дальнейшего уничтожения.

Остатки носителя спасатели обнаружили на крыше одного из зданий Одессы. Взрывоопасные предметы были изъяты для дальнейшего уничтожения.

Пишет УНН с ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пиротехники ГСЧС изъяли остатки ракеты, которой ссс рф запкстили по Одесской области.

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Как указывается, на крыше здания, а также на земле неподалеку от него, в Одессе нашли часть носителя кассетных элементов.

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россия атаковала ракетами мост в Затоке в Одесской области, сбито 17 дронов31 октября 2024, 06:40 • 17307 просмотров

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Пиротехники службы ГСЧС транспортировали взрывоопасные предметы в специальном пиротехническом автомобиле для дальнейшего уничтожения.

Вражеский удар по пожарной части в Одессе: спасатели оказались под обстрелом31 октября 2024, 22:00 • 56962 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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