Вражеский удар по пожарной части в Одессе: спасатели оказались под обстрелом
Киев • УНН
В Одессе в результате вражеского удара пострадала пожарная часть, есть раненые спасатели. Повреждены пожарные автомобили, пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице.
В Одессе под вражеским ударом оказалась пожарная часть. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
По информации, спасатели получили ранения, когда пытались добраться до укрытия во время воздушной тревоги. Сейчас они находятся в больнице, где медики оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, повреждения получили пожарные машины.
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