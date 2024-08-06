Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе
Киев • УНН
В Покровском районе Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. За минувшие сутки в районе обнаружен 41 взрывоопасный предмет, обследовано 7,53 га территории.
Пиротехники ГСЧС Донетчины изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе. Всего за прошедшие сутки в районе было обнаружено 41 взрывоопасный предмет. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
"Покровский район: пиротехники ГСЧС Донетчины изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. Кроме того, за минувшие сутки саперы обследовали 7,53 га территории Покровского района и обнаружили 41 взрывоопасный предмет
Напомним
В Донецкой области за минувшие сутки российские войска совершили 2841 обстрел. Утром подвергся вражеской атаке объект инфраструктуры в Покровском районе, 6 раненых. За минувшие сутки известно о погибшем и двух раненых.