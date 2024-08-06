Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе

Пиротехники ГСЧС Донетчины изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе. Всего за прошедшие сутки в районе было обнаружено 41 взрывоопасный предмет. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

"Покровский район: пиротехники ГСЧС Донетчины изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. Кроме того, за минувшие сутки саперы обследовали 7,53 га территории Покровского района и обнаружили 41 взрывоопасный предмет - говорится в сообщении.

Напомним

В Донецкой области за минувшие сутки российские войска совершили 2841 обстрел. Утром подвергся вражеской атаке объект инфраструктуры в Покровском районе, 6 раненых. За минувшие сутки известно о погибшем и двух раненых.