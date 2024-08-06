Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

  •  102198 просмотра
Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

  •  123943 просмотра
Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

  •  46648 просмотра
В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  75698 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  86486 просмотра
публикации
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  86486 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  150795 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  160819 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  149289 просмотра
Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  258331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

  •  101303 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

5 августа 2024, 14:01  •  94250 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  107409 просмотра
Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

5 августа 2024, 12:00  •  103437 просмотра
Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

5 августа 2024, 03:09  •  108644 просмотра
Актуальное
Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 13:53  •  5912 просмотра

Read in English

В Покровском районе Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. За минувшие сутки в районе обнаружен 41 взрывоопасный предмет, обследовано 7,53 га территории.

Пиротехники ГСЧС Донетчины изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе. Всего за прошедшие сутки в районе было обнаружено 41 взрывоопасный предмет. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

"Покровский район: пиротехники ГСЧС Донетчины изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500. Кроме того, за минувшие сутки саперы обследовали 7,53 га территории Покровского района и обнаружили 41 взрывоопасный предмет

- говорится в сообщении.

Напомним

В Донецкой области за минувшие сутки российские войска совершили 2841 обстрел. Утром подвергся вражеской атаке объект инфраструктуры в Покровском районе, 6 раненых. За минувшие сутки известно о погибшем и двух раненых.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
fab-500FAB-500
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Эксклюзив
В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен
  •  14590 просмотра

В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
  •  24733 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
  •  74322 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
  •  61640 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
  •  71266 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
  •  73770 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
  •  96508 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
5 августа 2024, 14:15  •  113474 просмотра

F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
5 августа 2024, 13:19  •  107505 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Эксклюзив
F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
5 августа 2024, 13:15  •  106389 просмотра

F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт

Популярные

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  86486 просмотра
В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  75698 просмотра
Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

  •  46648 просмотра
Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

  •  123943 просмотра
В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

  •  102198 просмотра

Публикации

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  86486 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  150795 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  160819 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  149289 просмотра
Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  258331 просмотра

Война

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе

  •  9328 просмотра
В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен
Эксклюзив

  •  14567 просмотра
Херсонская область: в Бериславе от атаки российского дрона погиб мужчина

Херсонская область: в Бериславе от атаки российского дрона погиб мужчина

  •  13586 просмотра
Пытался убить гражданского во время оккупации Киевской области: СБУ объявила подозрение спецназовцу гру

Пытался убить гражданского во время оккупации Киевской области: СБУ объявила подозрение спецназовцу гру

  •  16353 просмотра
В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

  •  21144 просмотра

политика

В Украине утвердили перечень каналов для переброски воды в маловодные регионы

В Украине утвердили перечень каналов для переброски воды в маловодные регионы

  •  10054 просмотра
В Украине создадут реестр угроз химической безопасности и будут проводить мониторинг

В Украине создадут реестр угроз химической безопасности и будут проводить мониторинг

  •  13669 просмотра
В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

  •  21144 просмотра
россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

  •  20282 просмотра
рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

  •  19360 просмотра

Война

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 в Покровском районе

  •  9328 просмотра
В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен
Эксклюзив

  •  14567 просмотра
Херсонская область: в Бериславе от атаки российского дрона погиб мужчина

Херсонская область: в Бериславе от атаки российского дрона погиб мужчина

  •  13586 просмотра
Пытался убить гражданского во время оккупации Киевской области: СБУ объявила подозрение спецназовцу гру

Пытался убить гражданского во время оккупации Киевской области: СБУ объявила подозрение спецназовцу гру

  •  16353 просмотра
В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

  •  21144 просмотра

политика

В Украине утвердили перечень каналов для переброски воды в маловодные регионы

В Украине утвердили перечень каналов для переброски воды в маловодные регионы

  •  10054 просмотра
В Украине создадут реестр угроз химической безопасности и будут проводить мониторинг

В Украине создадут реестр угроз химической безопасности и будут проводить мониторинг

  •  13669 просмотра
В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

  •  21144 просмотра
россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

  •  20282 просмотра
рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

  •  19360 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  105223 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  109561 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  123476 просмотра

Экономика

Завтра в Украине отключать свет не планируют - Укрэнерго

Завтра в Украине отключать свет не планируют - Укрэнерго

  •  554 просмотра
Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики - Минэнерго

Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики - Минэнерго

  •  7331 просмотра
Французский импорт российского сжиженного природного газа растет - СМИ

Французский импорт российского сжиженного природного газа растет - СМИ

  •  8769 просмотра
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
Эксклюзив

  •  24693 просмотра
Выплаты по решению ЕС о 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility ожидаются позже в этом месяце - Шмыгаль

Выплаты по решению ЕС о 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility ожидаются позже в этом месяце - Шмыгаль

  •  10607 просмотра

Киев

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

  •  14698 просмотра
В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

  •  13542 просмотра
Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

  •  16545 просмотра
Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

  •  18818 просмотра
В Киеве столкнулись два трамвая: 6 пострадавших, движение затруднено

В Киеве столкнулись два трамвая: 6 пострадавших, движение затруднено

  •  22428 просмотра