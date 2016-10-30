Пиратская партия Исландии получила 18% голосов на досрочных парламентских выборах - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Пиратская партия Исландии получила 18% голосов избирателей на досрочных парламентских выборах, прошедших в субботу на территории островного государства, по информации СМИ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как свидетельствуют первые данные экзит-полов, она может рассчитывать на 12 мандатов в 63-местном однопалатном парламенте страны.
Лучший результат показала только правящая в составе коалиции правоцентристская Партия независимости с 27,1%. Она получит 19 кресел. Прогрессивная партия завоевала 9,4% голосов, что даст ей шесть мандатов. Вместе у членов коалиции их будет 25.
Социал-демократический альянс получил 7,4% голосов (пять мандатов), Движение левых "зеленых" - 16,4% (11), а партия "Светлое будущее" - 6,7% (четыре).
Партия "Возрождение" получит шесть мандатов, обеспечив себе поддержку 8,8% голосов.
Окончательных данных по явке еще и результатов еще нет.
Напомним, что Пиратская партия Исландии надеялась получить достаточно депутатских мандатов, чтобы участвовать в формировании правительства.