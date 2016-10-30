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15 марта, 19:03 • 116358 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170253 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140239 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132513 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114048 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106197 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101969 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Пиратская партия Исландии получила 18% голосов на досрочных парламентских выборах - СМИ

Пиратская партия Исландии получила 18% голосов на досрочных парламентских выборах - СМИ

Киев • УНН

 • 14324 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Пиратская партия Исландии получила 18% голосов избирателей на досрочных парламентских выборах, прошедших в субботу на территории островного государства, по информации СМИ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют первые данные экзит-полов, она может рассчитывать на 12 мандатов в 63-местном однопалатном парламенте страны.

Лучший результат показала только правящая в составе коалиции правоцентристская Партия независимости с 27,1%. Она получит 19 кресел. Прогрессивная партия завоевала 9,4% голосов, что даст ей шесть мандатов. Вместе у членов коалиции их будет 25.

Социал-демократический альянс получил 7,4% голосов (пять мандатов), Движение левых "зеленых" - 16,4% (11), а партия "Светлое будущее" - 6,7% (четыре).

Партия "Возрождение" получит шесть мандатов, обеспечив себе поддержку 8,8% голосов.

Окончательных данных по явке еще и результатов еще нет.

Напомним, что Пиратская партия Исландии надеялась получить достаточно депутатских мандатов, чтобы участвовать в формировании правительства.

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