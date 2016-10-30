Піратська партія Ісландії отримала 18% голосів на дострокових парламентських виборах - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Піратська партія Ісландії отримала 18% голосів виборців на дострокових парламентських виборах, що пройшли в суботу на території острівної держави, за інформацією ЗМІ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як свідчать перші дані екзитполів, вона може розраховувати на 12 мандатів у 63-місному однопалатному парламенті країни.
Кращий результат показала лише правляча в складі коаліції правоцентристська Партія незалежності з 27,1%. Вона отримає 19 крісел. Прогресивна партія завоювала 9,4% голосів, що дасть їй шість мандатів. Разом у членів коаліції їх буде 25.
Соціал-демократичний альянс отримав 7,4% голосів (п’ять мандатів), Рух лівих “зелених” — 16,4% (11), а партія “Світле майбутнє” — 6,7% (чотири).
Партія “Відродження” отримає шість мандатів, забезпечивши собі підтримку 8,8% голосів.
Остаточних даних щодо явки ще немає і результатів ще немає.
Нагадаємо, що Піратська партія Ісландії сподівалась отримати достатньо депутатських мандатів, щоб долучатися до формування уряду.