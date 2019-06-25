Пилоты "Мерседеса" торжествовали на Гран-При "Формулы-1" в Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Лидер сезона британец Льюис Хэмилтон занял высокое место в рамках Гран-При "Формулы-1" во Франции, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Хэмилтон на финише обогнал своего партнера по конюшне "Мерседес" Валтерри Боттас на 18,056 с. Тройку на пьедестале почета замкнул Леклер с "Феррари".
В зачетную десятку также попали: Ферстаппен, Феттель, Сайнз, Риккьярдо, Райкконен, Хюлькенберг и Норрис.
В общем зачете Хэмилтон увеличил отрыв от Ботасса и теперь опережает напарника на 36 очков. Феттель отстает от британца на 76 пунктов. В Кубке конструкторов также уверенно лидирует "Мерседес", отрыв от "Феррари" уже 140 баллов.
Добавим, следующим в программе соревнований состоится Гран-при Австрии, который пройдет с 28 по 30 июня.