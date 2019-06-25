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Пілоти "Мерседесу" тріумфували на Гран-Прі "Формули-1" в Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Лідер сезону британець Льюїс Хемілтон посів найвище місце в рамках Гран-Прі "Формули-1" у Франції, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Пілоти "Мерседесу" тріумфували на Гран-Прі "Формули-1" в Франції

Хемілтон на фініші обігнав свого партнера по стайні "Мерседес" Валтеррі Боттаса на 18,056 с. Трійку на п'єдесталі пошани замкнув Леклер із "Феррарі".

До залікової десятки також потрапили: Ферстаппен, Феттель, Сайнз, Ріккьярдо, Райкконен, Хюлькенберг і Норріс.

У загальному заліку Хемілтон збільшив відрив від Ботасса і тепер випереджає напарника на 36 очок. Феттель відстає від британця на 76 пунктів. У Кубку конструкторів також впевнено лідирує "Мерседес", відрив від "Феррарі" вже 140 балів.

Додамо, наступним у програмі змагань відбудеться Гран-прі Австрії, який пройде з 28 по 30 червня.

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