Пілоти "Мерседесу" тріумфували на Гран-Прі "Формули-1" в Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Лідер сезону британець Льюїс Хемілтон посів найвище місце в рамках Гран-Прі "Формули-1" у Франції, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Хемілтон на фініші обігнав свого партнера по стайні "Мерседес" Валтеррі Боттаса на 18,056 с. Трійку на п'єдесталі пошани замкнув Леклер із "Феррарі".
До залікової десятки також потрапили: Ферстаппен, Феттель, Сайнз, Ріккьярдо, Райкконен, Хюлькенберг і Норріс.
У загальному заліку Хемілтон збільшив відрив від Ботасса і тепер випереджає напарника на 36 очок. Феттель відстає від британця на 76 пунктів. У Кубку конструкторів також впевнено лідирує "Мерседес", відрив від "Феррарі" вже 140 балів.
Додамо, наступним у програмі змагань відбудеться Гран-прі Австрії, який пройде з 28 по 30 червня.