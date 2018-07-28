Пилоты иракского пассажирского лайнера подрались в полете из-за еды

По утверждению второго пилота в письме в адрес руководства авиакомпании, который попал в распоряжение агентства AFP, командир экипажа запретил стюардессе приносить второму пилоту пищу под предлогом, что тот якобы не спросил разрешения у него. После того, как командир экипажа завершил прием пищи, он, согласно письму, ударил и оскорбил второго пилота, из-за чего в конфликт пришлось вмешаться сотруднику службы безопасности, который находился на борту.

Затем экипаж благополучно посадил воздушное судно в Багдаде, однако перепалка продолжилась и после приземления. Как утверждает второй пилот, командир снова ударил и оскорбил его, из-за чего ему пришлось защищаться. Точка зрения на событие второго участника конфликта сейчас остается неизвестной.

По заявлению руководства авиакомпании, министерство транспорта страны начало расследование действий пилотов. Оба они отстранены от полетов, и, как уверяют в руководстве, столкнутся с самыми мерами наказания - вплоть до пожизненного запрета на пользование услугами авиакомпании.

Напомним, пилоты Virgin Galactic впервые разогнали космический корабль до скорости свыше 2 Маха.