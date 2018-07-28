Пілоти іракського пасажирського лайнера побилися в польоті через їжу

За твердженням другого пілота в листі на адресу керівництва авіакомпанії, який потрапив у розпорядження агентства AFP, командир екіпажу заборонив стюардесі приносити другому пілотові їжу під приводом, що той нібито не запитав дозволу у нього. Після того, як командир екіпажу завершив прийом їжі, він, згідно з листом, вдарив і образив другого пілота, через що в конфлікт довелося втрутитися співробітнику служби безпеки, який перебував на борту.

Потім екіпаж благополучно посадив повітряне судно в Багдаді, проте перепалка продовжилася і після приземлення. Як стверджує другий пілот, командир знову вдарив і образив його, через що йому довелося захищатися. Точка зору на подію другого учасника конфлікту зараз залишається невідомою.

За заявою керівництва авіакомпанії, міністерство транспорту країни почало розслідування дій пілотів. Обидва вони відсторонені від польотів, і, як запевняють у керівництві, зіткнуться з найсуворішими мірами покарання — аж до довічної заборони на користування послугами авіакомпанії.

Нагадаємо, пілоти Virgin Galactic уперше розігнали космічний корабель до швидкості понад 2 Маха.