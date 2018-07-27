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Пілоти Virgin Galactic уперше розігнали космічний корабель до швидкості понад 2 Маха

Київ • УНН

 • 17468 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Компанія Virgin Galactic провела в четвер третє за рахунком випробування туристичного суборбітального космічного корабля SpaceShipTwo моделі Unity. Двом пілотам уперше вдалося досягти швидкості, що в 2,47 рази перевищує швидкість звуку (в залежності від умов, 350-390 м/с) і підняти корабель на висоту трохи більше 52 км. Про це йдеться  в заяві, опублікованій на сайті компанії, інформує УНН.

Пілоти Virgin Galactic уперше розігнали космічний корабель до швидкості понад 2 Маха

За її даними, політ відбувся в небі над пустелею Мохаве (штат Каліфорнія). “Пілоти Virgin Galactic цього ранку подолали швидкість два Маха, Unity зробила третій випробувальний політ з включеним двигуном за менше чотирьох місяців. Після плавного відділення від літака-носія WhiteKnightTwo на висоті 14,2 км пілоти Дейв Маккей і Майк Мазуччо запустили ракетний двигун, привели корабель у майже вертикальне положення і розігнали його вгору до швидкості, в 2,47 рази перевищує швидкість звуку”, — наголошується в заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Blue Origin має намір брати з туристів за суборбітальний політ по 200-300 тисяч доларів

“Запланований пуск РК тривав 42 секунди і вперше підняв пілотів на кораблі в стратосферу до порога 52 км”, — зазначила компанія.

SpaceShipTwo розроблений виключно для туристичних цілей. Вартість двогодинного польоту, під час якого пасажири зможуть випробувати невагомість і побачити Землю з висоти 100 км, становить близько 250 тис. доларів. Корабель, як очікується, зможе брати на борт двох пілотів і шість космічних туристів.

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