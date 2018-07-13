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Reuters: Blue Origin має намір брати з туристів за суборбітальний політ по 200-300 тисяч доларів

Reuters: Blue Origin має намір брати з туристів за суборбітальний політ по 200-300 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Компанія Blue Origin має намір продавати туристам місця на своєму кораблі New Shepard для суборбітальних польотів за ціною від 200 до 300 тисяч доларів. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на двох представників компанії, які безпосередньо беруть участь в обговоренні цінової стратегії, інформує УНН.

19 червня віце-президент Blue Origin Роберт Мейєрсон заявив на конференції з перспективних космічних послуг, що компанія планує почати продаж квитків для туристів в 2019 році. Він не став уточнювати, коли саме передбачається приступити до бронювання і продажу місць на New Shepard і за якою ціною.

Корабель, який зможе брати на борт шість пасажирів, здійснив з листопада 2015 року вже вісім випробувальних польотів в автоматичному режимі, не викликавши ніяких нарікань. Останній за часом відбувся 29 квітня. За словами керівника технологічного відділу Blue Origin Діна Кассмена, наступне випробування може бути проведено до кінця літа.

Відповідно до джерел агентства Reuters, найпершими пасажирами корабля стануть співробітники Blue Origin, але до їх відбору компанія ще не приступала. За оцінками аналітика з консалтингової фірми Teal Group Марко Касереса, кожен політ на орбіту буде обходитися в 10 млн доларів, так що Blue Origin зазнає збитків, щонайменше на початковому етапі.

Blue Origin — лише одна з приватних фірм, які мають намір здійснювати регулярні туристичні польоти в космос. Такі ж плани будують, наприклад, Virgin Galactic і SpaceX.

Virgin Galactic провела в кінці травня 13-е випробування свого корабля SpaceShipTwo. Очікується, що вартість двогодинного польоту, під час якого шість пасажирів зможуть побачити Землю з висоти 100 км, складе близько 250 тисяч доларів. Співробітники компанії стверджують, що продали вже понад 650 квитків, хоча як і раніше немає ясності, коли SpaceShipTwo зможе стартувати з туристами на борту. Серед тих, хто виявив бажання вирушити на орбіту на цьому кораблі, — актори Леонардо Ді Капріо, Том Хенкс і Анджеліна Джолі.

Як повідомляв УНН, Бразилія і США продовжать переговори з приводу використання космодрому Алкантара.

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