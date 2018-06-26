Бразилія і США продовжать переговори з приводу використання космодрому Алкантара

“Ми намагаємося надати імпульс спільним стратегічним проектам наших країн. Наша співпраця в космічній сфері, наприклад, буде зміцнюватися. Тим більше що віце-президент Пенс у США очолює Національну раду по космосу, що дуже допоможе нам у цьому питанні”, — сказав глава держави під час виступу перед журналістами, яке транслювалося в прямому ефірі державним телебаченням Бразилії.

“Ми будемо розвивати співпрацю між Бразильським космічним агентством і NASA. Ми просунемося в переговорах про захист технологій задля можливості комерційного використання космодрому Алкантара”, — пояснив Темера.

У січні 2017 року стало відомо, що бразильська влада готує для США пропозицію по використанню Алкантари. Суть проекту договору полягала в тому, щоб надати Вашингтону доступ до космодрому в обмін на можливість використовувати сучасне обладнання, розроблене потенційними партнерами. При цьому влада південноамериканської країни погодилися взяти на себе зобов’язання щодо непередачі відповідних технологій бразильському приватному сектору. Подібна угода, що включає в себе розділ про захист даних, має бути ратифікована законодавцями обох держав.

У лютому бразильська влада повідомили, що ведуть переговори про оренду космодрому Алкантара з американською компанією SpaceX. Головною перевагою об’єкта вважається його близькість до екватора.

Нагадаємо, 20 квітня сенат США затвердив конгресмена-республіканця від штату Оклахома Джеймса Брайденстайна на посаді директора Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).