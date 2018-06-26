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Бразилия и США продолжат переговоры по поводу использования космодрома Алкантара

Бразилия и США продолжат переговоры по поводу использования космодрома Алкантара

Киев  •  УНН

 • 33647 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Бразилия и США будут работать над соглашением о защите технологий, которое позволит договориться об аренде космодрома Алкантара, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке южноамериканской страны. Об этом заявил во вторник президент Бразилии Мишел Тэмер по итогам переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы стараемся придать импульс общим стратегическим проектам наших стран. Наше сотрудничество в космической сфере, например, будет укрепляться. Тем более что вице-президент Пенс в США возглавляет Национальный совет по космосу, что очень поможет нам в этом вопросе”, — сказал глава государства во время выступления перед журналистами, которое транслировалось в прямом эфире государственным телевидением Бразилии.

“Мы будем развивать сотрудничество между Бразильским космическим агентством и NASA. Мы продвинемся в переговорах о защите технологий для возможности коммерческого использования космодрома Алкантара”, — пояснил Темера.

В январе 2017 стало известно, что бразильские власти готовит для США предложение по использованию Алкантары. Суть проекта договора заключалась в том, чтобы предоставить Вашингтону доступ к космодрому в обмен на возможность использовать современное оборудование, разработанное потенциальными партнерами. При этом власти южноамериканской страны согласились взять на себя обязательства по непередаче соответствующих технологий бразильском частному сектору. Подобное соглашение, включающее в себя раздел о защите данных, должно быть ратифицировано законодателями обеих стран.

В феврале бразильские власти сообщили, что ведут переговоры об аренде космодрома Алкантара с американской компанией SpaceX. Главным преимуществом объекта считается его близость к экватору.

Напомним, 20 апреля сенат США утвердил конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Джеймса Брайденстайна в должности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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