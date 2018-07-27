Пилоты Virgin Galactic впервые разогнали космический корабль до скорости свыше 2 Маха

Согласно её данным, полет состоялся в небе над пустыней Мохаве (штат Калифорния). “Пилоты Virgin Galactic утром преодолели скорость два Маха, Unity сделала третий испытательный полет с включенным двигателем с менее четырех месяцев. После плавного отделения от самолета-носителя WhiteKnightTwo на высоте 14,2 км пилоты Дэйв Маккей и Майк Мазуччо запустили ракетный двигатель, привели корабль в почти вертикальное положение и разогнали его вверх до скорости, в 2,47 раза превышает скорость звука”, — отмечается в заявлении.

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“Предстоящий пуск ЖК длился 42 секунды и впервые поднял пилотов на корабле в стратосферу к порогу 52 км”, — отметила компания.

SpaceShipTwo разработан исключительно для туристических целей. Стоимость двухчасового полета, во время которого пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 100 км, составляет около 250 тыс. долларов. Корабль, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов.