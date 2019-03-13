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Пилот разбившегося в Эфиопии самолета сообщал о проблемах с управлением

Пилот разбившегося в Эфиопии самолета сообщал о проблемах с управлением

Киев  •  УНН

 • 10343 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Пилот разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX 8 сообщал о проблемах с управлением и хотел вернуться в аэропорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

В разговоре с диспетчерами пилот не отмечал других проблем, таких как попадание в турбину птицы. С такой информацией выступил генеральный директор компании Ethiopian Airlines.

Как сообщал УНН, акции Boeing после аварии самолета в Эфиопии продемонстрировали рекордное после трагедии 11 сентября 2001 года падение.

США не собирается отдавать распоряжения о прекращении полетов Boeing 737 MAX, несмотря на то, что ряд стран ввел такие временные запреты после катастрофы в Эфиопии.

По мнению руководства компании Boeing, самолеты модели 737 MAX 8 полностью безопасны для полетов. Такую информацию глава компании передал президенту США.

Напомним, авиарейс из Адди-Ассбебы перевозил 149 пассажиров и 8 членов экипажа, которые должны прибыть в столице Кении Найроби. Самолет разбился на поле за аэропортом сразу после взлета.

Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.

После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказалась ряд стран Европы и Азии.

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