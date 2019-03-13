Пілот розбитого в Ефіопії літака повідомляв про проблеми з управлінням
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Пілот розбитого в Ефіопії літака Boeing 737 MAX 8 повідомляв про проблеми з управлінням і хотів повернутися до аеропорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wall Street Journal.
В розмові з диспетчерами пілот не зазначав інших проблем, таких як потрапляння в турбіну птаха. З такою інформацією виступив генеральний директор компанії Ethiopian Airlines.
Як повідомляв УНН, акції Boeing після аварії літака в Ефіопії продемонстрували рекордне після трагедії 11 вересня 2001 року падіння.
США не збирається віддавати розпорядження про припинення польотів Boeing 737 MAX, незважаючи на те, що низка країн ввела такі тимчасові заборони після катастрофи в Ефіопії.
На переконання керівництва компанії Boeing, літаки моделі 737 MAX 8 повністю безпечні для польотів. Таку інформацію голова компанії передав президенту США.
Нагадаємо, авіарейс із Адді-Ассбеби перевозив 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак розбився на полі за аеропортом одразу після зльоту.
Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing. Зокрема серед загиблих були 22 працівника ООН і польський дипломат.
Після цієї трагедії від обслуговування Boeing 737 MAX 8 відмовилась низка країн Європи та Азії.