Пилот упавшего во время авиашоу самолета в Польше погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Пилот спортивно-тренировочного самолета Як-52, упавшего в Вислу во время авиационного шоу в польском Плоцке, погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Старший капитан плоцкой пожарной службы Эдвард Mысера сказал, что врач подтвердил смерть, после того, как пожарные извлекли тело пилота из-под обломков самолета.
"Пилота достали из-под обломков самолета. Врач, который был на месте происшествия, констатировал смерть пилота", - отметил он.
Напомним, в Польше во время авиашоу упал самолет.
Восемь лет назад, в 2011 году, во время V авиационного шоу в Плоцке произошла авария самолета, пилотом которого был Марек Шуфа. Он погиб на месте происшествия.