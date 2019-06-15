Пілот літака, який впав під час авіашоу в Польщі, загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Пілот спортивно-тренувального літака Як-52, що впав у Віслу під час авіаційного шоу в польському Плоцьку, загинув. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Старший капітан плоцької пожежної служби Едвард Mисера сказав, що лікар підтвердив смерть, після того, як пожежники витягнули тіло пілота з-під уламків літака.
"Пілота дістали з-під уламків літака. Лікар, який був на місці події, констатував смерть пілота", - зазначив він.
Нагадаємо, в Польщі під час авіашоу впав літак.
Вісім років тому, в 2011 році, під час V авіаційного шоу в Плоцьку відбулася аварія літака, пілотом якого був Марек Шуфа. Він загинув на місці події.