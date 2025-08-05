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"Пиксель" остается: Минобороны разъяснило о новом камуфляже 5 августа 2025

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

Минобороны закупит пробные партии вещевого имущества в новом маскировочном рисунке ММ-25, который является украинским аналогом «мультикама». Это дополнение к действующему «пикселю» ММ-14, а не его замена.

"Пиксель" остается: Минобороны разъяснило о новом камуфляже

"Пиксель" остается, но появляется дополнительный вариант камуфляжа - в ответ на запросы военных будут закуплены пробные партии вещевого имущества в новом маскировочном рисунке ММ-25, разъяснили в Минобороны во вторник, пишет УНН.

Пока речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 ("пиксель") на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам - "олива", "койот" или ММ-16Ф

- указали в Минобороны.

Детали

Еще в июне 2025 года Минобороны, по запросу Главнокомандующего ВСУ и обращениям военных, как сообщается, утвердило образцы нового рисунка для вещевого имущества - ММ-25. Его уже называют украинским аналогом "мультикама".

По данным Минобороны, уже объявлена закупка пробных партий в новом камуфляже - по 20 тысяч единиц.

"Это дополнительный вариант, а не замена ММ-14", - подчеркнули в Минобороны.

Центральное управление развития материального обеспечения, как указано, обновило Техническую спецификацию. "Производители уже знакомятся с новыми стандартами", - говорится в сообщении.

Минобороны внедрило новые стандарты качества формы для ВСУ24.10.24, 19:08 • 19658 просмотров

Юлия Шрамко

Обществополитика
Министерство обороны Украины