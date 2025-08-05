"Пиксель" остается: Минобороны разъяснило о новом камуфляже 5 августа 2025

Минобороны закупит пробные партии вещевого имущества в новом маскировочном рисунке ММ-25, который является украинским аналогом «мультикама». Это дополнение к действующему «пикселю» ММ-14, а не его замена.

"Пиксель" остается, но появляется дополнительный вариант камуфляжа - в ответ на запросы военных будут закуплены пробные партии вещевого имущества в новом маскировочном рисунке ММ-25, разъяснили в Минобороны во вторник, пишет УНН. Пока речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 ("пиксель") на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам - "олива", "койот" или ММ-16Ф - указали в Минобороны. Детали Еще в июне 2025 года Минобороны, по запросу Главнокомандующего ВСУ и обращениям военных, как сообщается, утвердило образцы нового рисунка для вещевого имущества - ММ-25. Его уже называют украинским аналогом "мультикама". По данным Минобороны, уже объявлена закупка пробных партий в новом камуфляже - по 20 тысяч единиц. "Это дополнительный вариант, а не замена ММ-14", - подчеркнули в Минобороны. Центральное управление развития материального обеспечения, как указано, обновило Техническую спецификацию. "Производители уже знакомятся с новыми стандартами", - говорится в сообщении. Минобороны внедрило новые стандарты качества формы для ВСУ